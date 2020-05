Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk là ai?

Chiều 21/5, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao quyết định điều động Đại tá Phạm Tiến Triệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác tại Công an tỉnh Đắk Lắk với chức vụ Phó Giám đốc.

Đại tá Phạm Tiến Triệu - tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trong buổi nhận quyết định.

Chúc mừng đến Đại tá Phạm Tiến Triệu, Đại tá Lê Văn Tuyến bày tỏ mong muốn rằng trên cương vị mới, ông Triệu sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy lãnh đạo các đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, xây dựng lực lượng công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.