Phó Giám đốc Công an Hải Phòng được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

Sáng 26/6, Công an TP Hải Phòng tổ chức buổi lễ thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Nguyễn Quốc Hùng (SN 1969, quê quán huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam từ 1/7.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hải Phòng điểm lại quá trình công tác, cống hiến và khẳng định, ở vị trí, cương vị công tác nào, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng cũng phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm.

Tập thể Ban giám đốc Công an TP Hải Phòng tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương bày tỏ tin tưởng, ở cương vị Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó.

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam bày tỏ tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Hà Nam và Công an TP Hải Phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.