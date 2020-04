Phó Công an phường ăn uống với bệnh nhân 243 khiến 19 cán bộ bị cách ly

Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội chiều 8/4, ông Trần Thế Cương, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, liên quan đến bệnh nhân 243 (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội), quận có 8 trường hợp F1, 64 trường hợp F2 và 197 trường hợp F3.

Quận cũng lập danh sách khoảng 250 người bán hoa cùng bệnh nhân 243 ở các phường Tây Tựu, Đông Ngạc. Quận đã làm việc với Ban quản lý chợ hoa Quảng Bá, sau khi trích xuất camera mới phát hiện ra các trường hợp liên quan F1 với bệnh nhân này.

Ông Cương cho biết thêm, trong các trường hợp F1 có Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc, người từng ăn cơm, uống rượu cùng bệnh nhân 243, sau đó về đơn vị, tiếp xúc với 18 đồng nghiệp. Quận yêu cầu cách ly toàn bộ số cán bộ công an này, lấy mẫu xét nghiệm và phun khử khuẩn trụ sở.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội họp chiều 8/4.

Để đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết các thủ tục hành chính trong hoàn cảnh các cán bộ công an phường Đông Ngạc phải cách ly, Công an quận chỉ đạo các đội công tác hỗ trợ đơn vị này thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng. Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận thiết lập các tổ công tác, tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 trên địa bàn.

Công an các phường lân cận cũng bố trí lực lượng thay thế Công an phường Đông Ngạc tại các chốt phỏng chống dịch tại địa bàn phường này.

Công an quận Bắc Từ Liêm cũng yêu cầu Công an phường Đông Ngạc thông báo cho nhân dân đến trụ sở Công an quận nếu cần trình báo vụ việc hoặc thực hiện các thủ tục hành chính.

