Phát hiện hơn 8.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc ở Đắk Lắk

Ngày 8/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát hiện một hộ kinh doanh có nhiều vi phạm về nguồn gốc hàng hóa.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 6/1, đội Chống buôn lậu phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh tại địa chỉ 264/20 Ama Khê, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột do anh Lê Văn Kiệt (SN 1996, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) làm chủ.

Hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

Tại đây, tổ công tác phát hiện có 7763 sản phẩm là bánh kẹo, nước giải khát, khăn giấy không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp (trong đó có 16 sản phẩm hết hạn sử dụng); 400 sản phẩm trên bao bì ghi tiếng nước ngoài nhưng không có tem, nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Hiện toàn bộ số hàng hóa trên được phòng Cảnh sát kinh tế tạm giữ để điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.