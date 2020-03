Phát hiện 3 người Trung Quốc không hộ chiếu trên xe khách từ Quảng Ninh vào Huế

Tối 4/3, Đội Tuần tra kiểm soát số 1 thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được tin báo về chiếc xe khách 16 chỗ BKS: 14B-03451 chở theo 4 người mang quốc tịch Trung Quốc, đang chạy theo hướng Bắc - Nam và sẽ đi qua tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Khoảng 20h cùng ngày, lực lượng CSGT phát hiện chiếc xe chạy theo tuyến quốc lộ 1A vào TP Huế nên bám theo.

Khi xe khách 16 chỗ đi đến tuyến tỉnh lộ 10A qua xã Phú Thượng (huyện Phú Vang), CSGT ra hiệu lệnh dừng xe và phát hiện ngoài tài xế, trên xe còn chở theo 4 người quốc tịch Trung Quốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính với các vị khách Trung Quốc và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Nghi vấn những vị khách trên xe có thể đến từ tâm dịch Covid-19 (nCoV) ở Trung Quốc, hàng chục cảnh sát thuộc các đơn vị chuyên môn của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; Công an TP Huế và Công an huyện Phú Vang cùng các nhân viên y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế được huy động đến hiện trường để xử lý vụ việc và phong tỏa chiếc xe, không cho người dân đến gần để đảm bảo an toàn.

Sau khi kiểm tra hành chính, danh tính các vị khách Trung Quốc trên xe là Wang Xiao Ming (SN 1994, quê tỉnh Phúc Kiến), Shu Chan Nan (SN 1981, quê tỉnh Quảng Đông), Wang Xiao Chao (SN 1992, quê Phúc Kiến) và Wang Shi Sen (SN 1997, quê Phúc Kiến, Trung Quốc).

Tại thời điểm kiểm tra, chỉ có vị khách tên Shu Chan Nan xuất trình được hộ chiếu số hiệu EJ3257799.

Bước đầu kiểm tra sức khỏe, cơ quan y tế xác định những người trên không ho, không sốt, không khó thở. Hiện cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với 4 vị khách nói trên cùng lái xe.

