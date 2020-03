Phạt 300 triệu đồng doanh nghiệp san lấp đất trồng lúa của dân làm dự án

Ông Nguyễn Tăng Bính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký quyết định xử phạt 300 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Gia An (trụ sở ở phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi).

Doanh nghiệp san lấp mặt bằng để phục vụ thi công dự án.

Công ty này bị xử phạt vì thực hiện xây dựng dự án Khu dân cư nông thôn mới Gia An - Nghĩa Kỳ (tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) nhưng không có đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

Ngày 30/1/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn mới Gia An - Nghĩa Kỳ với tổng diện tích 9,388ha. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Gia An làm chủ đầu tư.

Vào tháng 8/2019, mặc dù 30/87 hộ dân có diện tích nằm trong vùng dự án chưa được đền bù, nhiều diện tích phải cắt lúa non, lúa đang trong giai đoạn trổ bông nhưng doanh nghiệp vẫn ngang nhiên cho san lấp mặt bằng để phục vụ thi công dự án.

