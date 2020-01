Nổ súng khiến 4 người chết ở Củ Chi: Nạn nhân sống sót sức khỏe ra sao?

Ngày 30/1, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết, sức khỏe anh Th. hiện ổn định. Người này nhập viện chiều 29/1 trong tình trạng gãy hở nát 1/3 xương đùi phải, có vết thương dập nát phần mềm đùi phải do đạn.

Tối 29/1, bác sĩ phẫu thuật lấy một đầu đạn ra khỏi đùi bệnh nhân. Đầu đạn này được giao cho công an để phục vụ công tác điều tra phá án.

Nghi phạm gây án khiến 4 người chết.

Chiều 29/1, Lê Quốc Tuấn (biệt danh Tuấn "Thủy", thượng úy, cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Nhà tạm giữ, Công an quận 11) đi cùng Lê Quốc Minh (biệt danh Minh "si-đa", sinh năm 1993) đi chung xe máy, mang theo súng AK bán xếp đến vườn nhãn trên đường số 121, xã Tân Thanh Đông, huyện Củ Chi. Do mâu thuẫn trong việc đánh bạc, Tuấn nổ súng bắn anh Th. bị thương và làm chết 4 người khác.

Cảnh sát vẫn chưa bắt được nghi phạm.

Sau khi gây án, Tuấn chiếm đoạt xe SH rồi bỏ chạy. Khi đến ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, Tuấn bỏ lại xe SH và chiếm đoạt xe máy khác tẩu thoát. Hàng trăm chiến sĩ công an cùng xe bọc thép đang thắt chặt vòng vây để bắt Tuấn trên cánh đồng xã Trung An.