Nhọc nhằn mưu sinh giữa trời nắng nóng hơn 40 độ C ở miền Trung

Ghi nhận của PV VTC News tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho thấy nắng nóng kéo dài khiến người dân hạn chế ra ngoài vào buổi trưa và chiều. Đó là nguyên do khiến đường phố ở Vinh vắng bóng người qua lại, chỉ có một số người lao động tự do, công nhân... vẫn buộc phải mưu sinh dưới nền nhiệt 40 độ C. Một người dân làm nghề cửu vạn ở TP Vinh "đổ mồ hôi hột" khi vất vả kéo xe dưới cái nắng như đổ lửa.