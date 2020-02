Nhiều tờ báo chuyển đổi thành tạp chí từ 1/4

Trước đó, ngày 4/6/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (Quyết định số 362/QĐ-TTg), đảm bảo sắp xếp hệ thống báo chí tinh gọn, hiệu quả để phát triển hệ thống báo chí in, báo hình, báo nói, báo điện tử.

Ảnh minh họa. Ảnh: K.Linh.

Theo đó, tại Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/04/2020, những tờ báo, tạp chí bị thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí gồm: Báo Người cao tuổi ( in và điện tử) và Tạp chí Người cao tuổi thuộc Hội Người cao tuổi Việt Nam; Báo Bóng đá (in và điện tử) thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt nam; Báo Năng lượng mới (in và điện tử ) thuộc Hội Dầu khí Việt Nam; Báo Thời báo Mê Kông và Tạp chí Hợp tác và Phát triển thuộc Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – ASEAN; Ngoài ra, Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh bị thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí in, Quyết định có hiệu lực từ ngày ký là ngày 10/02.

Cùng với đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng ra Quyết định cấp phép hoạt động báo chí cho các cơ quan báo chí sau: Tạp chí Người cao tuổi thuộc Hội Người cao tuổi Việt Nam; Tạp chí Bóng đá thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt nam; Tạp chí Năng lượng mới thuộc Hội Dầu khí Việt Nam; Tạp chí Mekong – ASEAN thuộc Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – ASEAN.

Giấy phép hoạt động báo chí của 4 tờ tạp chí trên có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2020.

