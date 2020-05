Nhiều lãnh đạo đi dự lễ khởi công dự án sân golf 'chui' ở Thừa Thiên - Huế

Sáng 30/5 tại phường Thuỷ Dương (thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế) diễn ra lễ khởi công quần thể sân golf Thiên An do Công ty Cổ phần Thiên An làm chủ đầu tư.

Ghi nhận của PV VTC News, khoảng 8h sáng 30/5 nhiều xe biển xanh di chuyển vào khu vực đường Phùng Lưu (phường Thuỷ Dương) nơi diễn ra lễ khởi công dự án nói trên. Đến dự lễ khởi công còn có lãnh đạo Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế. Ngoài ra còn có lãnh đạo UBND thị xã Hương Thuỷ; nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và nguyên lãnh đạo một số Bộ ngành.

Đáng nói, theo thông tin PV VTC News có được, lễ khởi công nói trên được tổ chức trong bối cảnh dự án quần thể sân Golf Thiên An chưa hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Trả lời PV VTC News, một lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thừa nhận việc Công ty Cổ phần Thiên An tổ chức lễ khởi công quần thể sân golf Thiên An là chưa phù hợp với quy định hiện hành.

Vị lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cung cấp cho PV VTC News công văn số 1520/SKHĐT-DNTT ngày 26/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này.

Theo nội dung công văn, dự án khu quần thể sân golf và dịch vụ đi kèm do Công ty Cổ phần Thiên An làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp giấy phép đầu tư số 31121000016 lần đầu ngày 10/10/2007.

Trên cơ sở thống nhất chủ trương của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho phép điều chỉnh dự án lần cuối tại công văn số 1616/UBND-XTĐT ngày 24/3/2017 và công văn số 1708/UBND-XTĐT ngày 29/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 2 ngày 30/3/2017 với các nội dung:

"Diện tích thực hiện dự án khoảng 78,32 hecta; tổng vốn đầu tư 267 tỷ đồng, trong đó vốn cổ đông góp 150 tỷ đồng, vốn tín dụng 117 tỷ đồng. Mục tiêu và quy mô: Xây dựng khu sân golf và các dịch vụ đi kèm gồm sân 18 lỗ; khu biệt thự và nhà vườn bán và cho thuê 35 cái; nhà câu lạc bộ trung tâm; nhà xưởng và các ki ốt dịch vụ khách đánh golf; cảnh quang và hạ tầng đồng bộ.

Địa điểm thực hiện tại phường Thuỷ Dương (thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thời gian thực hiện là 50 năm, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư (10/10/2007)".

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế, tiến độ thực hiện dự án được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Quý III/2017 hoàn thành 18 đường golf, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhà xưởng, ki ốt. Giai đoạn 2: Quý III/2017 hoàn thành nhà câu lạc bộ. Quý IV/2017 khai trương sân golf đưa vào kinh doanh. Quý III 2018 hoàn thành hệ thống biệt thự nhà vuờn.

Tuy nhiên, công 1520/SKHĐT-DNTT nêu rõ: "Ngày 25/1/2018 UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có công văn số 593/UBND-XTĐT chưa xem xét việc đề xuất giãn tiến độ dự án".

Sau khi tái cấu trúc doanh nghiệp, trên cơ sở báo cáo của nhà đầu tư, ngày 14/12/2019 UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức cuộc họp nghe công ty báo cáo và có công văn số 9854/UBND-QHXT ngày 24/12/2019 đồng ý chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Thiên An thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án khu quần thể sân golf và dịch vụ đi kèm.

"Tuy nhiên, đến nay nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành phương án điều chỉnh quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định, đồng thời dự án chưa được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho phép điều chỉnh tiến độ.

Ngoài ra theo tinh thần tại buổi làm việc ngày 23/4/2020 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công ty Cổ phần Thiên An, công ty cam kết sẽ làm việc với các cổ đông để có phương án xử lý dứt điểm phản ánh, kiến nghị trong nội bộ công ty, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế trước ngày 23/4/2020.

Tuy nhiên đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa nhận được báo cáo kết quả của công ty. Do vậy, việc Công ty Cổ phần Thiên An dự kiến tổ chức lễ khởi công ngày 29/5/2020 là chưa phù hợp với quy định hiện hành", Công văn số1520/SKHĐT-DNTT của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế nêu rõ.

Mặc dù Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như trên nhưng ngày 30/5, Công ty Cổ phần Thiên An vẫn tổ chức lễ khởi công quần thể dự án sân golf và có dự tham dự của một số lãnh đạo Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế và UBND thị xã Hương Thuỷ.

Trước thông tin này, một lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chia sẻ: "Tỉnh có ý kiến là chưa đủ điều kiện khởi công rồi nhưng do doanh nghiệp mời nhiều quan khách từ các nơi về nên mình cũng không làm lớn chuyện. Tuy nhiên, tỉnh yêu cầu chỉ được thi công khi có giấy phép. Việc lãnh đạo Tỉnh uỷ tham dự lễ khởi công là do sơ xuất của Văn phòng Tỉnh uỷ không báo cáo kịp thời cho lãnh đạo".

Trả lời PV VTC News, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Thiên An chia sẻ việc đơn vị đang cố gắng phối hợp với ban ngành để hoàn thành phương án điều chỉnh quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định để cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp phép xây dựng.

Tuy nhiên, vì áp lực tiến độ nên Công ty Cổ phần Thiên An phải thực hiện lễ khởi công để lấy ngày và thực hiện dọn dẹp hữu cơ, phát quang trên cơ sở quy hoạch và thẩm định cũ.

"Kể ra gọi là lễ động thổ mới đúng nhưng chúng tôi gọi là làm lễ khởi công để lấy ngày. Sau lễ khởi công chúng tôi chỉ thực hiện việc dọn dẹp, phát quang trong lúc chờ giấy phép. Khi nào hoàn thiện các thủ tục thì chúng tôi mới thực hiện việc xây dựng", lãnh đạo Công ty Cổ phần Thiên An nói.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thiên An cho biết, hiện đơn vị có ký hợp đồng với Viện Quy hoạch Xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế để đơn vị này làm hồ sơ điều chỉnh quy hoạch ở dự án sân Golf Thiên An. Dự kiến 3 tháng sau đơn vị sẽ hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

