Nhà báo Lê Anh Đạt làm Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết

(VTC News) - Ngày 28/4, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Xuân Thu làm Phó Giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn.

Sáng nay (28/4), Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh.