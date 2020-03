Nghệ An lập danh sách cán bộ tỉnh tiếp xúc với đoàn Bộ KH-ĐT để cách ly

Sáng 9/3, trả lời VTC News, ông Đặng Thanh Tùng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết tỉnh đang giao Sở Y tế Nghệ An lên danh sách và phương án cách ly theo dõi những cán bộ có tiếp xúc với đoàn công tác của Bộ KH-ĐT khi đoàn về thăm và làm việc tại Nghệ An.

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng xác nhận, hiện đang lên danh sách những người có tiếp xúc để đưa ra phương án cách ly, theo dõi phù hợp, theo đúng quy định.

Đoàn công tác Bộ KH-ĐT thăm một số dự án giao thông trọng điểm của Nghệ an. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Ngày 6/3, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác tới thăm làm việc tại Nghệ An.

Tại Nghệ An, đoàn công tác tham dự lễ công bố quyết định và trao quyết định cho ông Nguyễn Đức Trung, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Sau đó, Đoàn công tác đi thăm một số công trình, dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Nghệ An như dự án cầu Cửa Hội, Đại Lộ Vinh-Cửa Lò, ... Đoàn cũng đến thăm một số mô hình kinh tế tiêu biểu tại huyện Nam Đàn.

Sáng 9/3, HĐND tỉnh Nghệ An ra thông báo hoãn kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến diễn ra chiều cùng ngày (9/3).

Nội dung thông báo ghi rõ: "Ngày 2/3/2020, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 18/TB-HĐND.TT triệu tập kỳ họp thứ 13 HĐND khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến khai mạc vào 14h, ngày 9/3/2020 tại thành phố Vinh để xem xét, quyết định và thông qua một số nghị quyết liên quan đến chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tiễn, Thường trực HĐND tỉnh quyết định hoãn tổ chức kỳ họp".

Video: Đoàn công tác Bộ KH-ĐT thăm và làm việc tại Nghệ An (Nguồn: Truyền hình Nghệ An)