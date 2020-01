Nghệ An cách ly một phụ nữ trở về từ Trung Quốc nghi nhiễm virus corona

Sáng 31/1, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa lấy mẫu bệnh phẩm của một nữ bệnh nhân gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm do nghi ngờ nhiễm virus corona (nCoV). Người này đang được cách ly tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Nữ bệnh nhân này 42 tuổi, quê huyện Quế Phong, làm việc tại Trung Quốc, vừa trở về nước ăn Tết từ 17/1. Đến 28/1, người này bị sốt, ho... nên được người nhà đưa tới bệnh viện.

Ảnh minh họa

Ngày 29/1, một người đàn ông quê ở huyện Yên Thành (Nghệ An) cũng bị cách ly tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An do bị sốt, sau khi từ Đà Nẵng trở về Nghệ An ăn Tết. Tuy nhiên, sau 1 ngày cách ly, cơ quan y tế kiểm tra lâm sàng và người này chỉ bị sốt xuất huyết, không phải sốt do virus corona nên được cho về nhà.

Sáng 31/1, chính quyền tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc xác nhận thêm 1.220 trường hợp dương tính với virus nCoV, nâng số người mắc viêm phổi ở Trung Quốc lên 9.356. Tính đến sáng 31/1, đã có 213 người chết do dịch bệnh này.

Các số liệu này được đưa ra vài giờ sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch viêm phổi do nCoV đã lan đến hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tại Việt Nam, có 5 người nhiễm virus corona, trong đó có 2 bệnh nhân người Trung Quốc (1 người đã khỏi) và 3 người Việt Nam đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Thanh Hóa và bệnh viện Nhiệt đới TƯ ở Đông Anh, Hà Nội.

Hiện số trường hợp nghi nhiễm tại Việt Nam là 97 trường hợp, trong đó có 65 trường hợp đã xét nghiệm âm tính với virus corona và 32 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra, có 43 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm corona.

