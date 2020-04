Nam bảo vệ tử nạn ở dự án The Manor Crown Huế: Nhiều vấn đề cần làm rõ

Lãnh đạo Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa tiết lộ một số thông tin liên quan đến việc nam bảo vệ rơi từ tòa nhà cao tầng của dự án The Manor Crown xuống đất tử nạn.

Theo đó, sau gần 1 tuần điều tra xác minh, cơ quan công an nhận định nạn nhân chết là do bước hụt chân vào thời điểm thang máy đang sửa chữa rồi rơi từ trên cao xuống dưới và tử nạn.

Thời điểm này, dự án The Manor Crown Huế thường có 2 bảo vệ làm việc và chia 1 người gác cổng, người còn lại đi kiểm tra xung quanh tòa nhà hoặc dẫn khách đi xem sản phẩm của dự án.

Dự án The Manor Crown Huế.

Lúc xảy ra sự việc, nạn nhân là ông V.N.T. (53 tuổi, trú phường Tây Lộc, TP Huế) đi kiểm tra xung quanh tòa nhà. Thời điểm này thang máy đang được sửa chữa nên thùng thang máy được đưa xuống dưới và các cửa thang máy tại các tầng đang đóng. Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà ông T. vẫn mở được cửa thang máy rồi theo quán tính bước hụt và rơi xuống dưới tử nạn. Theo dấu chân, cơ quan chức năng nhận định ông T. có thể bị rơi từ tầng 17 xuống đất.

Theo lãnh đạo Công an TP Huế nhiều khả năng vụ việc dừng lại ở mức tai nạn lao đông, không có dấu hiệu tội phạm.

Vị lãnh đạo Công an TP Huế đánh giá, về nguyên tắc, với những người làm bảo vệ tại dự án như nạn nhân T. khi đi làm cho công ty cần có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm và được đào tạo các chứng chỉ liên quan. Đối với công ty hoạt động bảo vệ cần có giấy phép hoạt động doanh nghiệp và tuân thủ các thủ tục theo đúng quy định. Riêng trường hợp của nạn nhân T. hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra và chưa có kết luận chính thức.

Trong khi đó, trả lời PV VTC News, ông Đỗ Văn Chung - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Điền Vital (thuộc Tập đoàn Bitexco và là Chủ đầu tư dự án The Manor Crown Huế) cho biết, liên quan đến sự việc nói trên, đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa nhận được kết luận chính thức từ cơ quan công an.

Vị đại diện chủ đầu tư cho biết thêm, phía công ty không trực tiếp ký hợp đồng sử dụng lao động với nạn nhân V.N.T mà thông qua một công ty dịch vụ là Công ty TNHH Bảo vệ Hùng Đạt.

Nhiều vấn đề cần làm rõ

Luật sư Võ Tuệ Minh - Giám đốc Công ty luật An Doanh (TP Huế) nhận định, một công trình cao cấp như khu đô thị The Manor Crown Huế mà để xảy ra một tai nạn lao động như vậy thật đáng tiếc.

Luật sư Tuệ Minh cho rằng, liên quan đến vấn đề này, ngoài điều tra nguyên nhân cái chết của ông T. thì các bên liên quan cần căn cứ vào Luật An toàn, Vệ sinh lao động 2015, Nghị định 44/2016/NĐ-CP đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để làm rõ phía Công ty TNHH Bảo vệ Hùng Đạt có chứng chỉ an toàn lao động hay chưa? và bản thân ông T. có chứng chỉ an toàn lao động làm việc trong công trình xây dựng không…

Luật sư Võ Tuệ Minh - Giám đốc Công ty luật An Doanh cho rằng, xung quanh cái chết của nạn nhân T. tại dự án The Manor Crown Huế còn nhiều vấn đề cần cơ quan chức năng làm rõ.

“Đặc biệt, cần kiểm tra hồ sơ lao động của nạn nhân như: Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ, hợp đồng lao động… Bởi một thực tế hiện nay, nhiều công ty bảo vệ thường sử dụng các lao động thời vụ, không có chứng chỉ nghiệp vụ, không có hợp đồng lao động hay hồ sơ lý lịch…Nếu một công ty bảo vệ mà không đảm bảo các điều kiện đó mà đơn vị chủ đầu tư vẫn ký hợp đồng thuê bảo vệ thì quá nghiệp dư và coi thường pháp luật”, luật sư Tuệ Minh nhấn mạnh.

Ông Hồ Dần - Phó Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, hiện Chánh Thanh tra của Sơ đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ những vấn đề liên quan đến cái chết của ông V.N.T tại dự án The Manor Crown Huế.

Chiều 10/4, PV VTC News cũng trực tiếp đến trụ sở Công ty TNHH Bảo vệ Hùng Đạt ở địa chỉ 125 Phạm Văn Đồng nhưng công ty này đóng cửa, không có ai làm việc. Qua số điện thoại chúng tôi gặp được một nhân viên của công ty nhưng người này cho hay hiện công ty đang nghỉ và đề nghị PV liên hệ với lãnh đạo công ty để được cung cấp thông tin. Tuy nhiên, khi chúng tôi xin số điện thoại của giám đốc thì người nhân viên này nói không nhớ.