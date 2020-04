Mưa lốc trong đêm cuốn bay hàng loạt mái nhà ở Sơn La

Rạng sáng 12/4, một trận mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh xuất hiện tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La gây nhiều thiệt hại về nhà cửa và nông nghiệp.

Nhiều ngôi nhà kiên cố cũng bị hư hại do dông lốc.

Mưa lớn kéo dài kèm theo gió lốc mạnh khiến nhiều ngôi nhà tốc mái, đổ tường. Nhiều gia đình phải bỏ lại tài sản, tìm chỗ lánh nạn để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo UBND huyện Mộc Châu cho biết, mưa lớn kéo dài từ đêm trên diện rộng và đến sáng nay trời tiếp mưa to. Lãnh đạo huyện Mộc Châu đã cử cán bộ về các xã để hỗ trợ người dân và thống kê thiệt hại.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày hôm nay, ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to.

Trung du và đồng bằng Bắc Bộ sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhà xưởng, kho hàng tốc mái gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Hoa màu đổ rạp sau trận mưa lớn kèm giông lốc.

