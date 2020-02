Lửa thiêu rụi xưởng gỗ ở Bình Phước, 1 người chết

Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ ở xã Phước An khiến 1 người thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 26/2, dân ấp 23 Nhỏ, xã Phước An phát hiện xưởng gỗ nhà ông Võ Thanh Bình bốc cháy dữ dội, liền hô hoán nhau dập lửa.

Cháy xưởng 1 người chết

Nhiều người dân tham gia hỗ trợ chữa cháy nhưng không thành.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước huy động xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và chữa cháy. Sau khi ngọn lửa được khống chế, cơ quan chức năng phát hiện 1 người thiệt mạng.

Tại hiện trường, xưởng gỗ 200m2 bị thiêu rụi hoàn toàn, đổ sập

Video: Cháy xưởng, khói bốc cao hàng trăm mét

