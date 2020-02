Long An bác thông tin có người chết do virus corona

Sáng 3/2 trả lời VTC News, ông Huỳnh Minh Phúc – Giám đốc Sở Y tế Long An khẳng định không có trường hợp nào trên địa bàn tỉnh thiệt mạng do virus corona.

“Đến thời điểm hiện tại, tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào thiệt mạng do virus corona, cũng chưa ghi nhận trường hợp nào được điều trị hoặc nghi nhiễm virus corona. Thông tin đăng tải trên mạng xã hội là không có căn cứ”, ông Phúc khẳng định.

Tài khoản facebook mang tên Trần Trung đăng tải thông tin sai sự thật.

Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Long An đã cho biết sẽ vào cuộc điều tra kẻ tung tin trên.

Chiều 2/2, tài khoản facebook có tên Trần Trung đăng tải thông tin: “Corona làm chết 3 người ở miền Tây thuộc 2 tỉnh L.A và T.G (được hiểu là Long An và Tiền Giang - PV) trong thời gian Tết Nguyên đán nhưng bưng bít không cho báo đăng. Tin hay không thì tùy!”. Bài viết trên đã nhận nhiều lượt bình luận, chia sẻ, khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Không ít người bình luận rằng Trần Trung đưa tin sai sự thật để câu like, và bị người này trả đũa với lời lẽ xúc phạm.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.