Lập nhóm 'báo chốt' CSGT trên facebook, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp Công an huyện Lục Nam vừa làm rõ nhóm thanh niên ở huyện Lục Nam lập nhóm "báo chốt" CSGT trên facebook.

Theo cơ quan chức năng, nhóm “Báo chốt + Thông chốt Bắc Giang” có nhiều hoạt động thu thập, chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang.

Nguyễn Văn Tú tạo nhóm "Báo chốt + Thông chốt Bắc Giang" trên facebook.

Nhóm này hoạt động công khai với 1.435 thành viên do Nguyễn Văn Tú (SN 1999, ở thôn Hồ Lương, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) tạo lập và hoạt động từ 12/1/2020. Tú đang làm nhân viên kỹ thuật một công ty máy tính đóng tại huyện Lục Nam. Hiện tại, nhóm gồm 3 quản trị viên và 2 người kiểm duyệt.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận lập nhóm có đông đảo thành viên, sau đó bán lại cho người khác. Muốn nhóm có đông thành viên phải có từ khóa thật “hót”. Từ khóa “Báo chốt + Thông chốt Bắc Giang” ở tỉnh Bắc Giang chưa có nên Tú tạo lập nhóm trên nhằm thông báo rộng rãi cho mọi người biết khi phát hiện có chốt giao thông.

Từ khi tạo nhóm đến ngày 25/2/2020, nhóm đã đăng tải, chia sẻ 118 bài viết trong đó có 88 bài về báo chốt CSGT đang làm nhiệm vụ.

Nguyễn Văn Tú tại cơ quan công an.

Hành vi trên của Tú và nhóm trên gây cản trở nhiệm vụ của lực lượng chức năng, tạo điều kiện cho các đối tượng vi phạm nắm thông tin để cố tình né tránh kiểm tra, xử lý, gây ra hệ quả tiêu cực đến an toàn giao thông trên địa bàn.

Căn cứ tài liệu thu thập, sáng 3/3, cơ quan chức năng xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Tú - người tạo lập nhóm, người quản trị cao nhất về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”, vi phạm điểm e, khoản 3, điều 66, Nghị định 174/2013. Đồng thời, công an yêu cầu xóa nhóm “Báo chốt + Thông chốt Bắc Giang” trên facebook.