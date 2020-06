Lái xe phân khối lớn tông chết người rồi bỏ chạy ở Hà Nội đối diện mức án nào?

Liên quan đến vụ thanh niên lái xe phân khối lớn tông chết người rồi bỏ chạy ở đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), ngày 28/6, trả lời VTC News, Luật sư Quách Thành Lực (Công ty Luật TNHH LSX, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi của lái xe đã phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông".

Theo luật sư, Điều 38 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định, tài xế và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn phải dừng ngay phương tiện, giữ nguyên hiện trường, cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Tài xế và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn phải ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp tài xế gây tai nạn cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Ngoài ra, Khoản 17 Điều 8 của Luật Giao thông đường bộ cũng quy định bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông để trốn tránh trách nhiệm là một trong hành vi bị nghiêm cấm.

"Người gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn còn có thể bị xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo đó, việc bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông được quy định là một tình tiết tăng nặng trong tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông. Mức phạt cao nhất đối với hành vi này là 10 năm tù", luật sư Lực phân tích.

Nếu trường hợp lái xe bỏ trốn rồi sau đó dùng các thủ đoạn xoá các dấu vết trên xe như sơn lại, tẩy rửa....nhằm trốn tránh trách nhiệm, che dấu hành vi phạm tội thì hành vi này có thể bị coi là tình tiết tăng nặng theo Điểm P Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Khoảng 21h ngày 25/6, ông Nguyễn Văn Khuê đang đi bộ sang đường tại khu vực tòa nhà UDIC ở đường Võ Chí Công thì bị một nam thanh niên lái xe phân khối phóng tốc độ cao theo hướng từ cầu Nhật Tân đi quận Cầu Giấy tông trúng. Sau cú tông mạnh, nam thanh niên cùng chiếc xe máy đổ xuống đường văng ra xa một đoạn, ông Khuê ngã úp mặt xuống đường nằm bất động. Sau đó, người dân thấy nam thanh niên gây tai nạn đứng dậy dắt xe vào lề đường rồi quay lại khu vực nạn nhân đang nằm để quan sát. Tuy nhiên, nam thanh niên này không giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu hay gọi xe cứu thương mà lại trèo lên xe rồi phóng bỏ chạy. Lúc này, có người lái xe đuổi theo xe của nam thanh niên gây tai nạn nhưng không đuổi kịp. Nhân chứng cho hay, khi thanh niên này dựng xe bên đường, một số người quan sát được biển số chiếc xe phân khối lớn này là 20H9 - 638.19. Sau đó, người dân kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết nên lập tức thông báo cho cơ quan chức năng đến xử lý.

Video: Hiện trường vụ lái xe phân khối lớn tông chết người rồi bỏ chạy