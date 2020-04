Kiến nghị thực hiện giải pháp cách ly xã hội sau 15/4

Công an tỉnh Đồng Nai vây bắt đoàn “xe vua” chạy bất chấp luật giao thông, gây tai nạn trên Quốc lộ 51 ngay trong đêm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cho biết "kể từ hôm xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã có chỉ đạo liên tục đối với Công an tỉnh Thái Bình".