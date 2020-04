Không đeo khẩu trang khi ra đường, 2 người ở Nghệ An bị phạt tiền

Ngày 1/4, UBND phường Hồng Sơn, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa xử phạt hành chính 200 nghìn đồng đối với bà Hồ Thị Th. (46 tuổi, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Bà Hồ Thị Th. và ông Lê Vũ K. bị xử phạt hành chính vì không đeo khẩu trang khi ra đường.

Một trường hợp khác bị phạt hành chính 300 nghìn đồng vì không đeo khẩu trang nơi công cộng là ông Lê Vũ K. (trú tại xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Ngày 1/4, nhiều người dân ở TP Vinh (Nghệ An) vẫn không chấp hành việc đeo khẩu trang khi đi ra đường

Ông Lê Vũ K. không chỉ không đeo khẩu trang khi ra đường, mà còn thách thức cơ quan chức năng khi lên Facebook viết: “Thằng nào dám phạt tao”.

Do vậy, chiều 1/4, Công an xã Quỳnh Lộc mời ông K. lên làm việc. Tại cơ quan công an, người đàn ông này thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Đây là 2 trường hợp đầu tiên ở Nghệ An bị phạt tiền vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Theo ghi nhận của PV VTC News, trong ngày 1/4, trên nhiều tuyến đường tại TP Vinh (Nghệ An) vẫn còn tình trạng người dân ra đường không đeo khẩu trang, bất chấp Chỉ thị của Thủ tướng.

