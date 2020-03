Không có bằng đại học, con trai lãnh đạo huyện vẫn được tuyển vào Ban Tổ chức Thị ủy

Vừa qua, ông Nguyễn Văn C. (trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm đơn tố cáo việc ông Võ Hồ Thanh Trường (SN 1987, con trai của đương kim Bí thư Thị ủy Hoàng Mai) không có bằng đại học theo đúng chuyên ngành quy định, nhưng năm 2014 vẫn thi tuyển công chức và hiện công tác tại Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai (Nghệ An).

Theo hồ sơ thi tuyển vào công chức Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai năm 2014 của ông Trường thì ông này có 2 văn bằng đại học gồm Bằng Đại học tin học Quốc tế và Bằng Cử nhân kinh tế (hệ vừa học vừa làm). Tuy nhiên, theo văn bản trả lời của Bộ GD-ĐT thì Bằng tốt nghiệp Đại học tin học Quốc tế của ông Trường chỉ tương đương trình độ Cao đẳng.

Trong khi đó, Kế hoạch tuyển dụng của Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai ghi rõ về điều kiện, tiêu chuẩn: “Thi tuyển vào Ban Tổ chức Thị ủy phải có trình độ Đại học công lập, chuyên ngành công nghệ thông tin”.

Trụ sở Tỉnh ủy Nghệ An.

Ngày 10/3, trả lời VTC News, ông Phan Hồng Sơn, Chánh văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo, đơn vị đã vào cuộc xác minh. Quá trình xác minh, đơn vị nhận thấy nội dung tố cáo là đúng, nên ngày 24/2, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An ra thông báo kết luận.

Theo đó, cơ quan này kết luận ông Trường không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển vào công chức làm việc tại Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai nhưng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất, đồng ý phê duyệt cho ông Trường được dự thi tuyển là không đúng quy định.

“Sau khi xác định tố cáo đúng thì sẽ thực hiện quy trình xem xét xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung tố cáo của công dân”, ông Sơn cho biết.

Được biết, vào thời điểm năm 2014, ông Võ Văn Dũng (bố của ông Trường) giữ chức Phó Bí thư thường trực Thị ủy Hoàng Mai, biết con mình không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nhưng vẫn đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét. Ông Dũng thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai ký tờ trình đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An phê duyệt bổ sung cho con mình được dự thi vào Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai.

Hiện UBKT Tỉnh ủy Nghệ An đang yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An và các cá nhân liên quan tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm.

