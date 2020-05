Hút thuốc có thể làm gia tăng các biến chứng nghiêm trọng từ COVID-19

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ lan truyền COVID -19 trong cộng đồng

Chia sẻ với báo chí nhân Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (sẽ diễn ra từ 25- 31/5), PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) cho biết, hút thuốc lá làm lây truyền nguy cơ nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê -Cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh- Giám đốc Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí. (Ảnh : Lan Hương)

Cụ thể, hút thuốc lá gây hại đến phổi, làm suy yếu chức năng phổi, làm giảm khả năng đáp ứng của cơ thể với các bệnh nhiễm trùng và ức chế miễn dịch.

Do đó, những người hút thuốc dễ bị viêm phổi do vi khuẩn và vi rút, bao gồm cả COVID-19. Hút thuốc làm tê liệt và thậm chí giết chết các nhung mao trong phổi. Khi không có các nhung mao này, người hút thuốc đặc biệt nhạy cảm với COVID-19.

“Từ bỏ thuốc lá có lợi ích không chỉ với sức khỏe của phổi mà còn giúp giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hút thuốc lá là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp. Đánh giá của Hội đồng Các chuyên gia y tế công cộng được WHO triệu tập vào ngày 29/4/2020 cho thấy, những người hút thuốc có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe do COVID-19 cao hơn so với những người không hút thuốc.

Theo GS.TS Ngô Quý Châu, các chuyên gia y tế trên thế giới cũng cảnh báo, hút thuốc gây ra suy yếu hệ thống miễn dịch, làm hệ thống miễn dịch ít có khả năng đáp ứng hiệu quả với nhiễm trùng. Những người hút thuốc cũng có thể đã mắc các bệnh về phổi hoặc suy giảm dung tích phổi, điều này sẽ làm gia tăng đáng kể các biến chứng nghiêm trọng trọng từ COVID-19.

Nghiên cứu trên 1000 bệnh nhân COVID-19 được công bố trên Tạp chí Y học New England vào tháng 2 cho thấy, những người hút thuốc (đã từng và đang hút thuốc) đều có sức đề kháng kém, theo đó, những người hút thuốc chiếm hơn 25% những người cần phải sử dụng thở máy, chăm sóc tích cực hoặc tử vong.

Thuốc lá điện tử gây hại cho sức khoẻ con người

Ở Việt Nam, sau khi Luật phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực, tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở Việt Nam đang có xu hướng giảm, nhận thức của người dân về phòng chống tác hại thuốc lá cũng được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, gần đây trên thị trường xuất hiện một số sản phẩm thay thế thuốc lá truyền thống, thường gọi là “thuốc lá điện tử”, “thuốc lá nóng” gây tác hại lên sức khoẻ con người.

GS.TS Ngô Quý Châu - Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai- Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam cho rằng, tác hại của thuốc lá rất rõ ràng, gây hại cho toàn bộ cơ thể.

“Sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử cũng như hút thuốc lá thụ động đều có hại cho hệ tim mạch và hô hấp, và là nguyên nhân hàng đầu gây các bệnh về tim mạch, ung thư”, GS.TS Châu nói.

Trong thuốc lá điện tử ngoài chứa chất nicotine gây nghiện còn có trên 15.500 các loại hương liệu khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra những chất gây ảnh hưởng lên sức khoẻ con người như ung thư, kích ứng đường hô hấp…

Bà Phan Thị Hải - Phó Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá - cho biết: “Các quảng cáo sản phẩm thuốc lá mới gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng thường đưa thông điệp gây hiểu lầm là sản phẩm thay thế, ít tác hại hơn so với các loại thuốc lá thông thường. Đặc biệt các chiến thuật quảng cáo, tiếp thị sản phẩm thuốc lá mới tập trung vào thu hút giới trẻ, mà đây lại là đối tượng dễ bị nghiện chất nicotine hơn vì thế ảnh hưởng đến sức khoẻ sẽ sớm và trầm trọng hơn trong tương lai”.

Theo điều tra sức khỏe học sinh toàn cầu của WHO thực hiện tại 21 tỉnh, thành phố Việt Nam năm 2019, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu thông thường ở học sinh giảm từ 4% xuống 3,6%. Tuy nhiên tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử tăng lên 2,6%.Với chủ đề "Bảo vệ giới trẻ khỏi ảnh hưởng của việc quảng cáo và sử dụng các sản phẩm thuốc lá" trong Ngày Thế giới Không Thuốc lá 31/5 là WHO cũng khẳng định thuốc lá độc hại dưới mọi hình thức.

WHO kêu gọi các quốc gia cần có hành động kịp thời để giúp thế hệ trẻ không bị lừa dối bởi các quảng cáo gây nhầm lẫn, rằng có loại thuốc lá ít gây hại cho sức khỏe.

Tại Việt Nam, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá cũng đang nghiên cứu đưa ra các hình ảnh sử dụng trên sản phẩm thuốc lá để cảnh báo tác hại của thuốc lá, thay thế cho những hình ảnh hiên tại đang dần mất đi tính cảnh báo.