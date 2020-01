Họp bàn việc công bố tình trạng khẩn cấp dịch virus corona ở Việt Nam

Sáng 31/1, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Bộ Tư pháp đang cùng Bộ Y tế họp bàn về việc ban hành cơ sở pháp lý nhằm công bố tình trạng khẩn cấp về dịch virus corona tại Việt Nam.

“Bộ đã giao cho Vụ Pháp luật hình sự - hành chính chủ trì tham mưu về vấn đề này. Trong ngày hôm nay, Vụ sẽ báo cáo lại”, ông Long cho hay.

Dự kiến sau cuộc họp, các bên liên quan cũng sẽ báo cáo Thủ tướng, Chính phủ về việc công bố tình trạng dịch bệnh khẩn cấp tại Việt Nam.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus nCoV tại bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 30/1/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chiều 30/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo và giao Bộ Tư pháp, Bộ Y tế chuẩn bị cơ sở pháp lý để có thể sẵn sàng công bố tình trạng khẩn cấp khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch corona, cho biết WHO đã 4 lần công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch bệnh nhưng Việt Nam chưa bao giờ công bố tình trạng khẩn cấp.

Theo ông, Việt Nam chưa có tiêu chí cụ thể như thế nào là lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa đến sức khỏe cộng đồng để xác định mức độ dịch bệnh, từ đó công bố tình trạng khẩn cấp.

Vì vậy, ông đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu các căn cứ, cơ sở pháp lý đề xuất mức dịch bệnh như thế nào để công bố vì chúng ta chưa có tiền lệ.

Trước tình hình dịch bệnh corona diễn biến phức tạp, WHO ngày 30/1 chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Phát biểu tại cuộc họp báo tại Geneva, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng WHO quan ngại tình trạng lây truyền virus sang các quốc gia không đủ nguồn lực để đối phó.

Theo ông, lý do chính của việc ban bố này không phải bởi những gì đang diễn ra ở Trung Quốc mà là bởi những gì đang xảy ra ở các quốc gia khác. “Lo ngại lớn nhất của chúng tôi là nguy cơ lan truyền virus sang các quốc gia có hệ thống y tế yếu kém hơn hay những nước chưa sẵn sàng ứng phó", Reuters dẫn lời ông Tedros.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy hiện có 9.692 ca nhiễm bệnh được xác nhận trên thế giới. Tổng số ca nhiễm bệnh bên ngoài Trung Quốc lên tới 98 ca ở 18 nước.

Số người tử vong được xác nhận cho tới nay là 213, tất cả đều ở Trung Quốc.

Có 8 ca bên ngoài Trung Quốc lây từ người sang người, ở Đức, Nhật Bản, Việt Nam và Mỹ. Hiện chưa ghi nhận ca tử vong nào bên ngoài Trung Quốc.

Tại Việt Nam, có 5 người nhiễm virus corona, trong đó có 2 bệnh nhân người Trung Quốc (1 người đã khỏi) và 3 người Việt Nam đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Thanh Hóa và bệnh viện Nhiệt đới TƯ ở Đông Anh, Hà Nội.

Hiện số trường hợp nghi nhiễm tại Việt Nam là 97 trường hợp, trong đó có 65 trường hợp đã xét nghiệm âm tính với virus corona và 32 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra, có 43 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm corona.