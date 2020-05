Hơn 8 triệu người chết liên quan đến thuốc lá

Sáng 29/5, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế đã tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25 - 31/5) với chủ đề "Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá".

Tham dự lễ mít-tinh có bà Lê Thị Nguyệt - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; PGS. TS. Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá; ông Kidong Park - Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam; ông Bùi Quang Huy - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng đại diện các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, các ban ngành đoàn thể tại Hà Nội và hơn 200 sinh viên trường Đại học Y tế Công cộng.

Chủ trì buổi lễ, PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên thường trực Hội đồng quản lý liên ngành Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - đã kêu gọi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường việc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.

Lễ mít-tinh là một trong những hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc gia không thuốc lá hàng năm, hướng tới mục tiêu tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các ngành, các cấp và cộng đồng đối với công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.

Năm 2020, Tổ chức Y tế thế giới lấy chủ đề “Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá”.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, trên toàn thế giới có khoảng 8 triệu người tử vong mỗi năm do có liên quan đến thuốc lá. Trong đó, hơn 7 triệu ca tử vong này là do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu là do tiếp xúc với khói thuốc thụ động.

Đặc biệt, các tập đoàn thuốc lá trên thế giới hiện nay đang đẩy mạnh các chiến dịch quảng cáo nhắm tới đối tượng là giới trẻ thông qua việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng... Họ coi việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá này là sành điệu, quảng cáo và bán các sản phẩm này qua mạng Internet, gây ảnh hưởng xấu đến lối sống, hành vi của giới trẻ.