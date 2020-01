Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết, so với 7 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông Tết này giảm ở cả 3 tiêu chí là số vụ, số ca chết và bị thương; cụ thể là giảm 24 vụ (gần 11%), 7 người chết (5%) và 38 người bị thương (18%).

Trên tuyến giao thông đường bộ, các địa phương giảm mạnh số người chết do tai nạn giao thông là Sóc Trăng (giảm 6 ca), Kiên Giang (giảm 5 ca), Bắc Giang (giảm 4 ca), Thừa Thiên - Huế, Trà Vinh, Nghệ An, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau mỗi nơi giảm 3 ca.

Các địa phương tăng số người thiệt mạng do tai nạn giao thông là Bến Tre (tăng 5 ca), Tây Ninh (tăng 3 ca), Đồng Nai, Phú Thọ, Tiền Giang mỗi nơi tăng 2 ca.

Số vụ tai nạn giao thông dịp Tết do lái xe vi phạm nồng độ cồn chiếm 2%. (Ảnh: ĐT)

Theo Cục CSGT, chỉ có 4 vụ tai nạn do lái xe vi phạm nồng độ cồn (chiếm 2%). Số ca tai nạn do vi phạm phần đường chiếm 18,4%, do vi phạm tốc độ chiếm 6,8%; còn lại chưa rõ nguyên nhân.

Gần 51% số vụ tai nạn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết xảy ra ở các tuyến quốc lộ; gần 19% ở tỉnh lộ, 10% ở huyện lộ. Thời gian xảy ra tai nạn phổ biến nhất là ban đêm (từ 18h đến 6h), chiếm gần 47%, tiếp đến là buổi chiều (từ 12h đến 18h), chiếm 35%.

Có 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong Tết này, gồm vụ xe mô tô chở 3 người đâm vào ô tô chở khách ở Đắk Lắk ngày 29 Tết, làm 3 người chết; và vụ va chạm giữa 2 xe mô tô ở Tây Ninh ngày mùng 4 Tết, làm chết 3 người.