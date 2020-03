Hơn 100 cảnh sát TP.HCM căng mình dập lửa tại công ty nhựa

Thông tin ban đầu, rạng sáng 2/3, phát hiện hỏa hoạn bùng phát tại xưởng của Công ty nhựa Minh Phát Lộc (đường Võ Văn Bích, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi), công nhân và dân xung quanh hô hoán dập lửa. Tuy nhiên, do có nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan nhanh, bao trùm diện tích nhà xưởng.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công an huyện Củ Chi, Công an quận 12 và Công an huyện Hóc Môn huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp đến hiện trường.

Công ty nhựa bị thiêu rụi.

Đến gần 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hơn 8 tấn nhựa phế liệu bị hư hỏng và khoảng 300m2 nhà xưởng bị thiêu rụi.

Video: Cháy lớn, hàng trăm cảnh sát được huy động dập lửa

