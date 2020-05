Hòa Bình chi trả hỗ trợ COVID-19: Hộ nghèo bị bỏ quên, hộ giàu bỗng hóa nghèo

Hộ nghèo bị bỏ quên

Những lùm xùm xung quanh việc chi trả tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19 ở Thanh Hóa chưa kịp lắng xuống thì mới đây, nhiều gia đình ở xã Tân Lập (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) tiếp tục phản ánh tới VTC News họ bị chính quyền xã “bỏ quên” trong việc được hưởng hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Bà Bùi Thị Nh. (xóm Chiềng Vang 2, xã Tân Lập)

Trả lời VTC News, bà Bùi Thị Nh. (SN 1973, trú tại xóm Chiềng Vang 2, xã Tân Lập) cho biết, sau khi nghe trưởng xóm thông báo chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 cho các gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, bà liền khấp khởi tới nhận.

Tuy nhiên, niềm hy vọng số tiền sắp được nhận sẽ giúp gia đình bà hết cảnh bữa rau bữa cháo sau đợt dịch COVID-19 vụt biến mất khi bà nhận được câu trả lời của trưởng xóm: “Nhà không có con đi học thì không được”.

Bà Nh. bức xúc cho biết thêm, có nhà không mấy khó khăn nhưng chỉ cần có trẻ 3 tuổi học mẫu giáo cũng được xếp vào diện “có con đi học” để được ưu tiên nhận tiền hỗ trợ.

Căn nhà sàn cũ kỹ, xuống cấp của gia đình bà Nh.

Cách gia đình bà Nh. không xa là nhà bà Bùi Thị L. (SN 1966). Chồng bà L. mất cách đây 20 năm, người phụ nữ gồng gánh nuôi 2 con trai dưới căn nhà sàn dột nát. Người con trai đầu đã đến tuổi lập gia đình nhưng không dám lấy vợ vì nhà quá nghèo, cưới xong không biết ở đâu.

Thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, bà L. không đi làm thuê được, cũng chẳng thể đi chợ bán mớ rau kiếm sống qua ngày vì bị cấm họp chợ.

Khi biết xóm phát tiền hỗ trợ của Chính phủ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, bà L. tìm gặp trưởng xóm để nhận tiền thì mới ngã ngửa khi biết mình đã “thoát nghèo". Trước đó người phụ nữ này chưa hề nhận được thông báo nào của chính quyền về việc gia đình bà đã ra khỏi danh sách hộ cận nghèo.

“Đến hôm qua tôi mới biết là mình giàu”, bà L. ngán ngẩm.

Ngôi nhà sàn chắp vá nhiều chỗ của gia đình anh Tr., tuy nhiên anh vẫn được xã công nhận "thoát nghèo"

Cũng giống như 2 trường hợp trên, gia đình anh Bùi Văn Tr. (SN 1995, xóm Chiềng Vang 2) mặc dù sống trong căn nhà sàn dột nát, không đủ để che mưa che nắng, tài sản bên trong không có gì đáng giá nhưng gia đình anh không nằm trong danh sách được nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng do cán bộ xã nói đã thoát nghèo.

“Ra đến xã tôi mới biết mình thoát nghèo, tức là tôi thành người giàu rồi, tôi bất ngờ quá”, anh Tr. bức xúc.

Tương tự, tại xóm Rậm (xã Tân Lập), nhiều gia đình phản ánh, mặc dù họ nghèo thực sự nhưng chính quyền xã lại không cho họ vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để được hưởng các chế độ an sinh. Trong khi đó, trong danh sách những người được hưởng tiền trợ cấp dịch COVID-19 có nhiều gia đình khá giả, thậm chí có cả gia đình cán bộ.

Ngôi nhà khang trang của bà T., cán bộ Hội Phụ nữ xóm Rậm

Theo người dân, gia đình bà T. (cán bộ Hội phụ nữ xóm Rậm, chồng là B.V.Q, SN 1962) có điều kiện kinh tế khá giả, có 2 ngôi nhà khang trang nhưng lại "lọt” hộ cận nghèo, được nhận tiền hỗ trợ.

Hay gia đình ông B.T.B (SN 1956, xóm Rậm) dù đang xây nhà 2 tầng kiên cố nhưng vẫn nằm trong danh sách cận nghèo.

Dù đang xây dựng ngôi nhà 2 tầng khang trang, kiên cố nhưng gia đình ông B. vẫn "lọt" hộ cận nghèo

Một số người dân bất bình tới trụ sở UBND xã Tân Lập để hỏi thì được hướng dẫn về hỏi trưởng xóm. Tuy nhiên, khi vợ chồng ông B.N.T. gặp ông Bùi Văn Nhân (trưởng xóm Rậm) thì bị ông Nhân đe dọa, quát tháo trước mặt nhiều người.

“Ông Nhân nói nhà ông ấy không thiếu tiền, nếu cần thì về nhà ông ấy cho. Nhưng ông Nhân lại đe dọa nhà có sẵn 3 con dao, thách thức chúng tôi đến lấy, thách kiện đưa ông ấy vào tù”, vợ chồng ông B. bức xúc kể lại.

Chi sai đối tượng do "nhầm lẫn"

Trả lời PV VTC News, ông Bùi Văn Tuyến – Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết, đến ngày 19/5, xã đã chi trả xong tiền hỗ trợ cho các đối tượng như người nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách. Việc chi trả đúng theo đối tượng được rà soát của địa phương.

Ông Bùi Văn Tuyến – Chủ tịch UBND xã Tân Lập nói do xã tin cậy vào danh sách xóm gửi lên nên chi sai đối tượng.

Trước phản ánh của nhiều người dân gặp khó khăn nhưng không nằm trong danh sách được hỗ trợ, ông Tuyến thừa nhận địa phương chưa điều chỉnh kịp thời, phân loại lại từng đối tượng.

“Xã đã chi trả tiền cho những hộ nghèo, cận nghèo theo danh sách của mỗi xóm đưa lên. Theo quy trình, xã chỉ căn cứ vào danh sách của xóm bình xét, kê khai và tổng hợp. Việc tổng hợp danh sách xã đã giao cho xóm thực hiện”, ông Tuyến thông tin.

Trước câu hỏi dù có khoảng thời gian dài để rà soát lại các đối tượng được hỗ trợ nhưng địa phương lại không thực hiện, ông Tuyến cho biết, danh sách các hộ nghèo, cận nghèo được địa phương thống kê từ tháng 11, 12 năm 2019.

Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên địa phương đã không triển khai người dân để họp hành, bình xét lại.

Về việc một số hộ dân lên xã nhận hỗ trợ thì mới biết đã "thoát nghèo", ông Tuyến cho rằng, có thể một số hộ không đi họp xóm nên không nắm được thông tin gia đình đang thuộc diện nghèo, cận nghèo hay thoát nghèo.

“Theo quy định thì hộ cận nghèo là những gia đình có thu nhập dưới 1 triệu đồng/tháng ở nông thôn, còn hộ nghèo có thu nhập dưới 700 nghìn đồng/tháng.

Xã đã có Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 do Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập phụ trách. Trong quá trình rà soát lại các hộ trong xóm do dân số đông nên xã không nắm được từng hộ, do đó xã đã tin cậy vào xóm”, ông Tuyến nói.

Với trường hợp gia đình bà T. (cán bộ Hội Phụ nữ xóm Rậm), dù có điều kiện kinh tế khá giả nhưng lại nằm trong danh sách được hỗ trợ, ông Tuyến lại cho rằng có thể chỉ là “nhầm lẫn” khi bình xét và tổng hợp ở xóm.

Còn trường hợp của gia đình ông B.T.B (SN 1956, xóm Rậm) nằm trong danh sách hộ cận nghèo dù đang xây nhà 2 tầng kiên cố, lãnh đạo xã Tân Lập phân trần do danh sách dài nên không biết là hộ nào.

Ông Tuyến cũng cho biết đã nhận được thông tin phản ánh ông Bùi Văn Nhân – trưởng xóm Rậm có hành vi đe dọa, đối xử không đúng mực khi người dân thắc mắc không được nhận tiền hỗ trợ. Chủ tịch xã Tân Lập cho biết đang xác minh, điều tra, nếu làm rõ ông Nhân có hành vi này xã sẽ đưa ra biện pháp xử lý theo quy định.

“Là người đứng đầu của xã, tôi sẽ có trách nhiệm khi không sâu sát trong vụ việc này. Sau khi sự việc xảy ra, tôi sẽ có trách nhiệm chỉ đạo điều hành cho tốt hơn. Bên cạnh việc gọi điện cho lãnh đạo huyện, tôi đã có báo cáo tóm tắt cấp trên”, ông Tuyến cho hay.

