Hàng trăm người căng mình trong đêm, dập cháy rừng ở Hà Tĩnh

Theo ông Diệu, vào khoảng 19h30 cùng ngày, người dân phát hiện một đám cháy tại nông trường cao su huyện Can Lộc (Công ty Cao su Hà Tĩnh) thuộc địa bàn thôn Anh Hùng và thôn Sơn Bình (xã Thượng Lộc).

Tối muộn 26/6, trả lời VTC News, ông Nguyễn Xuân Diệu, Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng người dân địa phương vật lộn trong nhiều giờ để khống chế đám cháy bùng phát trên địa bàn.

