Hải Phòng phá dỡ công trình giống 'đường lưỡi bò' của doanh nghiệp Trung Quốc

UBND huyện An Dương phối hợp cùng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng vừa phát hiện một công viên giống "đường lưỡi bò" hay còn gọi là "đường 9 đoạn" do Trung Quốc vẽ ra.

Công trình nằm trước nhà điều hành của Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt (Công ty Thâm Việt, Trung Quốc). Còn công ty nằm trong Khu công nghiệp An Dương. Ảnh chụp lúc nguyên trạng: Google Maps.

UBND huyện An Dương sau đã để yêu cầu doanh nghiệp phá bỏ hồ nước và đổ đất san lấp, trả lại hiện trạng.

Theo ghi nhận của Zing, ngày 29/4, chủ doanh nghiệp đã thuê 3 máy xúc san lấp công trình này. UBND huyện An Dương giao cho cơ quan chức năng tiếp tục giám sát, nếu phát hiện sai phạm sẽ tiếp tục xử lý.

Trước đó, hồi tháng 9/2019, chủ đầu tư Khu công nghiệp An Dương là Công ty Thâm Việt cũng xây hàng chục nhà trái phép cho công nhân trên đất quy hoạch cây xanh.

Khu công nghiệp An Dương (huyện An Dương, TP Hải Phòng) được thành lập năm 2008 với tổng diện tích khoảng 800 ha. Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt do ông Zhang Xiao Tao, quốc tịch Trung Quốc, làm chủ đầu tư với số vốn 175 triệu USD.