Hai chiến sĩ Công an Đà Nẵng hy sinh khi làm nhiệm vụ

Khuya 2/4, trả lời VTC News về vụ truy bắt 2 đối tượng cướp giật, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, 2 chiến sĩ công an hy sinh khi ngăn chặn đối tượng cướp giật, lạng lách đánh võng trên đường Đà Nẵng.

Hiện trường vụ 2 chiến sĩ hy sinh.

“Hiện nay Công an thành phố và công an địa phương đều ra đường trực chiến theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng và chỉ đạo của UBND thành phố. Ngăn chặn việc tụ tập trên đường nên công an thành phố ứng trực gần như 100% các tuyến đường.

Trung tâm chỉ huy nhận được thông tin nhóm thanh thiếu niên, trong đó có một xe mang biển số 36 đi lạng lách đánh võng và cướp giật của người đi đường. Trung tâm chỉ huy gọi điện cho công an Sơn Trà, công an Sơn Trà thông tin cho các chốt. Trong các chốt có 2 cán bộ (Đội CSGT-Trật tự) ra ứng trực ngay và đuổi theo đối tượng cướp giật theo thông tin của bà con. Khi đuổi theo, 2 chiến sĩ hy sinh”, Thiếu tướng Viên nói và cho biết thêm, cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

PV VTC News tiếp tục thông tin đến bạn đọc thông tin, hình ảnh mới về vụ việc.

