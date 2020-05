Hà Nội vừa có mưa đá

Clip: Mưa đá xuất hiện ở Hà Nội tối 15/5 (Nguồn: Tran Son)

Vào khoảng 21h hôm nay (15/5) nhiều nơi tại Hà Nội có mưa dông mạnh. Có khu vực còn xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội xuất hiện mưa đá tối 15/5. (Ảnh: Tran Quang Khoi)

Theo phản ánh của người dân, vào khoảng gần 21h cùng ngày, tại huyện Đan Phượng xảy ra mưa dông mạnh trong thời gian ngắn, kèm mưa đá, kích thước to bằng đầu đũa.

Tại phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng xảy ra hiện tượng mưa đá trong khoảng thời gian hơn 1 phút.

Trong ngày hôm nay, thời tiết khu vực Hà Nội có nắng nóng oi bức, nhiệt độ cao nhất đến khoảng 36 độ C.

Theo dự báo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích trên nên từ chiều tối mai (16/5) đến ngày 17/5 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông trên diện rộng, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Từ chiều tối mai, (16/5) đến sáng 17/5 khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.