Hà Nội chìm trong sương mù, ẩm ướt từ sáng đến chiều, dân lo sợ virus corona bùng phát

"Năm nay, số lượng người mua tuy giảm hơn so với năm trước nhưng tổng lượng giao dịch vẫn đang ổn định. Khách hàng đến cửa hàng chúng tôi chủ yếu là khách mua với 95% để lấy vía cầu may trong ngày thần tài. Trước đó, chúng tôi cũng phun thuốc trùng khử dịch, phát khẩu trang, dung dịch rửa tay... để khách hàng và nhân viên phòng chống tối đa dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra", bà Nguyễn Thị Luyến (Phó giám đốc kinh doanh vàng Bảo Tín Minh Châu) cho hay.