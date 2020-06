Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Ngày 26/6, tại Công an tỉnh Quảng Bình, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Đồng thời, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ trao quyết định của Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm các cán bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ mong muốn Đại tá Trần Hải Quân và Đại tá Nguyễn Tiến Nam sớm tiếp cận với công việc được giao, nhanh chóng hòa nhập với tập thể, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra đạt chất lượng, hiệu quả; duy trì đoàn kết, trật tự kỷ cương, tăng cường công tác bảo vệ đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ mong muốn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Bình tạo mọi điều kiện để giúp Đại tá Nguyễn Tiến Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cương vị mới là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm cho biết sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân.