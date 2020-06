Giám đốc công an tỉnh Bắc Kạn được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin

Ngày 30/6, tại Công an tỉnh Bắc Kạn, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Vào chiều 29/6, tại Hà Nội, Bộ Công an Công bố Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an về điều động Đại tá Dương Văn Tính - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Bộ Công an.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công an cũng thông báo Quyết định điều động Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn. Hai quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020.

Tại buổi trao quyết định, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng và yêu cầu Đại tá Dương Văn Tính và Đại tá Hà Văn Tuyên sớm bàn giao công việc, tập trung nghiên cứu, phát huy năng lực, sở trường công tác trên cương vị mới, lãnh đạo, chỉ đạo 2 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Đại tá Dương Văn Tính được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn vào tháng 6/2018.