Giám đốc Công an Hoà Bình làm Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an

Chiều 26/5, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định và chúc mừng Đại tá Phạm Hồng Tuyến.

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, việc điều động giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an đối với Đại tá Phạm Hồng Tuyến và việc bổ nhiệm Đại tá Lê Xuân Minh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình vừa là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề; thể hiện sự phấn đấu, trưởng thành của cá nhân mỗi người.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Đại tá Lê Xuân Minh khẩn trương tiếp nhận và bàn giao công tác, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hồng Tuyến và Đại tá Lê Xuân Minh cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ trong suốt thời gian qua.

Trên cương vị công tác mới, hai ông hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trên các mặt công tác; kế thừa, phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.