Giám định thương tích cô giáo bị phụ huynh xông vào trường đánh bất tỉnh

(VTC News) - Cô giáo ở Long An bị phụ huynh xông vào trường đánh bất tỉnh được công an giới thiệu đi giám định thương tích.

(VTC News) - Đại tá Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình.