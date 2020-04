Đợt rét kỷ lục 50 năm ở Hà Nội kéo dài đến khi nào?

Hôm qua (24/4), mức nhiệt thấp nhất ở Hà Nội giảm xuống chỉ còn 16,5 độ C. So với giai đoạn cuối tháng 4 thì đây là mức nhiệt thấp nhất chưa từng xuất hiện sau ngày 20/4 tính từ năm 1971 đến nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (25/4), không khí lạnh có cường độ ổn định, sau được tăng cường yếu vào đêm nay. Từ nay đến 26/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 14 độ.

Hôm nay, Hà Nội lạnh 16 độ C, có lúc có mưa rào.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ ngày và đêm nay có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến từ 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h)

Khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, riêng các tỉnh Trung Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc khả năng kéo dài đến ngày mai (26/4).

Bên cạnh đó, trung tâm dự báo cũng cho biết, hiện nay trên khu vực các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai có mưa, mưa vừa. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 24/4 đến 1h ngày 25/4 phổ biến 20-30mm.

Dự báo mưa trong 6 giờ tới, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến 10-30mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết các địa phương trong ngày 25/4:

Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng vùng núi và trung du có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên có nơi trên 22 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

