Đợt nắng nóng đầu tiên có thể đến sớm vào cuối tháng này

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngay cuối tháng 2, các tỉnh Nam Bộ có thể đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên, trong khi cuối tháng 4, nắng nóng có thể xuất hiện ở một số nơi miền Bắc và miền Trung.

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào khoảng nửa cuối tháng 2, các tỉnh Nam Bộ có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng, trong đó vùng nắng nóng tập trung chính ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ với nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ C, còn ở các tỉnh miền Tây nhiệt độ từ 34-35 độ C, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong khoảng 3-5 ngày.

Dự kiến, đến cuối tháng 4 tới, miền Bắc mới xuất hiện nắng nóng

"Khoảng thời gian từ nay đến tháng 7/2020, hiện tượng ENSO tiếp tục ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng và vẫn có khả năng duy trì trạng thái này trong những tháng tiếp theo của nửa cuối năm 2020", Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định.

Do đó, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có khả năng cao hơn so với trung bình cùng thời kỳ phổ biến từ 0,5-1,5 độ. Riêng tháng 2 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ. Rét đậm tập trung chủ yếu trong nửa cuối tháng 1 và tháng 2/2020 nhưng không kéo dài, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm.

Dự báo nắng nóng có thể xuất hiện vào nửa cuối tháng 4 ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ cũng như khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Sang tháng 5 có khả năng xảy ra các đợt nắng nóng diện rộng ở cả Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Các đợt nắng nóng gay gắt diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ tập trung trong các tháng 5 và tháng 6.

Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng có khả năng xuất hiện diện rộng vào giai đoạn tháng 3 và tháng 4, nửa đầu tháng 5. Sang nửa cuối tháng 5 khi gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động, nắng nóng sẽ giảm nhanh.

.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.