Điều chuyển 2 lãnh đạo Đội CSGT can thiệp, bảo kê xe quá tải ở Đồng Nai

Ngày 13/5, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định điều động Trung tá Phạm Hải Cảng - nguyên Đội trưởng Đội CSGT số 2 và Trung tá Phan Cẩm Tú - nguyên Đội Phó Đội CSGT số 1 nhận nhiệm vụ mới.

Theo quyết định, Trung tá Cảng được điều giữ chức Đội Phó Đội Tham mưu Tổng hợp, Trung tá Tú giữ chức Đại đội phó Đại đội bảo vệ mục tiêu, thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai.

2 Trung tá Cảng và Tú là người được xác định có gọi điện can thiệp, bảo kê xe quá tải trên tuyến Quốc lộ 20 mà báo chí đã phản ánh. Sau khi báo chí phản ánh, cả 2 vị này bị đình chỉ công tác và đưa về Phòng cảnh sát cơ động.

Hình ảnh từ clip tố giác vụ cán bộ CSGT Đồng Nai can thiệp việc xử lý xe quá tải.

Công an tỉnh Đồng Nai sau đó cũng ra quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 Trung tá này.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng thi hành quyết định kỷ luật của Bộ Công an, cách chức Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đối với Thượng tá Đặng Thế Trung do liên quan đến hàng loạt sai phạm trong việc xử lý sai quy trình một số vụ án, quản lý vũ khí quân dụng tại đơn vị, để cấp dưới dùng súng bắn chết người, bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính...

