Đề xuất người địa phương nào về địa phương đó cách ly để giảm tải cho Hà Nội

Chiều muộn 28/2, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội tổ chức họp trực tuyến với các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: NK)

Phát biểu tại cuộc họp, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc, CATP đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Ban Quản lý các tòa nhà, khu chung cư, tổ dân phố rà soát đến từng người dân, hộ gia đình có người dân hoặc người nước ngoài đã đi, đến từ 2 tỉnh, thành phố: Daegu và Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc, phải thông báo cơ quan chức năng trên địa bàn.

"Lực lượng Công an cũng hướng dẫn người dân chủ động khai báo về thời gian, lịch trình di chuyển, tiếp xúc gần với người thân, cộng đồng, chủ động cách ly, giám sát, theo dõi; triển khai công tác bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh", Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nói.

Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết thêm, CATP chỉ đạo các lực lượng tập trung rà soát, thống kê người nước ngoài và người Việt Nam nhập cảnh Việt Nam từ hoặc đi qua vùng dịch, nhằm chủ động phòng ngừa, cung cấp thông tin cho ngành y tế và chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, số liệu người nước ngoài, người Việt Nam trở về từ vùng dịch có sự biến động hàng ngày, do vậy CATP đang chủ động phối hợp Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an và chỉ đạo Công an cấp cơ sở hàng ngày cập nhật số liệu và cung cấp ngay các thông tin cần thiết cho ngành y tế để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cho biết hiện cơ sở vật chất phục vụ cách ly tập trung đều đang quá tải và dự báo trong thời gian tới sẽ còn rất nhiều công dân trở về từ Hàn Quốc.

"Do vậy, CATP kiến nghị UBND Thành phố đề xuất với Chính phủ yêu cầu các địa phương có công dân trở về từ Hàn Quốc có phương án tiếp nhận công dân và tổ chức cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế nhằm giảm tải cho thành phố Hà Nội", Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đề nghị.

Ngoài ra, Phó Giám đốc CATP cũng cho biết, hiện đang thiếu phiên dịch tiếng Hàn Quốc tại khu cách ly Bệnh viện CATP, đề nghị TP cho bổ sung thêm.

Theo Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính tới 15h ngày 28/2, Thành phố chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. Hiện có 85 trường hợp đang được giám sát tại bệnh viện, trong đó 84 trường hợp đã cho kết quả xét nghiệm âm tính, 1 trường hợp đang được theo dõi chặt. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức cách ly tập trung cho 1.764 người trở về từ Hàn Quốc, trong đó có 12 người có biểu hiện ho, sốt, đã được đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để làm xét nghiệm và cách ly, các trường hợp còn lại sức khoẻ bình thường. Thống kê từ các quận, huyện của Hà Nội cho biết, hiện có 2.023 người đến hoặc đi qua Hàn Quốc nhập cảnh vào Hà Nội chưa qua 14 ngày.

