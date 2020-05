Để vực dậy kinh tế TP.HCM, phải xem việc khôi phục là 'mệnh lệnh cần làm ngay'

Tại Tọa đàm "Khôi phục và phát triển kinh tế TP.HCM" do UBND TP.HCM tổ chức sáng 5/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kinh tế quý 1/2020 của TP.HCM sụt giảm nghiêm trọng.

Cụ thể, quý 1/2020, TP.HCM chỉ đạt mức tăng trưởng kinh tế 0,42% so cùng kỳ năm 2019 (7,64%), thấp nhất kể từ năm 1986 đến nay. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước (tăng 12,3%), khách quốc tế đến thành phố giảm 34,2% so với cùng kỳ năm trước (tăng 14,1%).

Đáng nói, có hơn 1.350 doanh nghiêp giải thể trong quý 1/2020, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chỉ đạt 1,05 tỉ USD, giảm gần 33% so với cùng kỳ năm trước.

Trước tình hình kinh tế thành phố sụt giảm nghiêm trọng, để vực dậy nền kinh tế, Chủ tịch TP.HCM cho rằng phải xem việc khôi phục là "mệnh lệnh cần làm ngay". (Hình minh hoạ)

"Với những lý do trên, chỉ tiêu dự toán năm 2020 của thành phố là 405.828 tỷ đồng chắc chắn sẽ rất khó đạt được, nếu không có những giải pháp hiệu quả khôi phục nền kinh tế. Đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Do đó, tập trung mọi nguồn lực và giải pháp để khôi phục và phát triển kinh tế thành phố là mệnh lệnh cần làm ngay trong bối cảnh hiện nay để vực dậy kinh tế thành phố", Chủ tịch TP.HCM nhấn mạnh.

Chủ tịch TP.HCM cũng cho rằng, thành phố đang phải đối diện với một số vấn đề thách thức như: Vấn đề kinh tế số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; thị trường xuất nhập khẩu sẽ phải làm gì khi các chuỗi cung ứng bị đứt gãy nghiêm trọng; làm sao để vực dậy sức mua của thị trường nội địa; giải pháp nào hiệu quả và phù hợp nhất để đảm bảo ổn định kinh tế, ổn định công ăn việc làm.

Trước những thách thức này, Chủ tịch TP.HCM cho rằng cần đổi mới, sáng tạo những cách vận hành mới để cuộc sống vẫn tiếp diễn, học tập, làm việc phải tiếp tục. Đồng thời, xem dịch COVID-19 tạo ra cơ hội để chuyển đổi số quốc gia.

Trước mắt, UBND TP.HCM sẽ ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ số phát triển các sản phẩm trong thương mại điện tử - kinh tế số, giao vận, chuyển phát...

Ông Phong cũng nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng “Mỗi chiến sĩ trên mặt trận kinh tế phải cùng chung tay để biến nguy thành cơ, biến thách thức thành cơ hội” và mong muốn được lắng nghe các kế sách cũng như sự tham vấn từ các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, giúp lãnh đạo thành phố đưa ra các giải pháp phù hợp để vượt qua gia đoạn khó khăn này.

Video: Hàng ngàn người Việt về nước, TP.HCM sẵn sàng phương án chuẩn bị