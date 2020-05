ĐBQH: Thiến hoá học 'yêu râu xanh' sẽ làm giảm 50% số vụ xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 27/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội dành trọn 1 ngày làm việc để xem xét về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát trước Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước.

Đóng góp ý kiến vào bản báo cáo, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho hay, báo cáo giám sát đã chỉ ra nhiều điều nóng và rất buồn, đòi hỏi sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ và cả nước đối với vấn đề xâm hại trẻ em.

"Tiếp xúc với cử tri, nhắc đến vấn đề xâm hại trẻ em ai cũng rùng mình bức xúc, căm ghét, ám ảnh và mong muốn phải xử lý nghiêm khắc đối với đối tượng xâm hại trẻ em.

Từ thực tế không ngờ được những đối tượng xâm hại trẻ em là những người thân, thậm chí bố, mẹ ruột với những thủ đoạn dã man, lợi dụng sự ngây thơ của trẻ em để phạm tội, có tội phạm lập đi lặp lại nhiều lần; hay ông nội, cha ruột xâm hại cháu gái, doạ giết nếu nói ra sự thật", đại biểu Phương bày tỏ.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình)

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cho rằng vẫn đang thiếu vắng một cơ chế bảo vệ hiệu quả, khiến chúng ta không khỏi hồ nghi liệu có bao nhiêu trẻ em đang kêu cứu trong tuyệt vọng mà không được hồi đáp, liệu còn bao nhiêu kẻ thủ ác vẫn còn tiếp tục phạm tội bởi pháp luật chưa đủ răn đe.

Theo vị đại biểu tỉnh Quảng Bình, những tổn hại về thể chất có thể đong đếm nhưng những mặt tổn thương về tinh thần thì mãi mãi trong tâm trí các em, có thể khiến các em suy sụp.

Từ đó, ông Nguyễn Ngọc Phương kiến nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường hiệu lực pháp luật trong thực tế. Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường bổ sung hình phạt các tội danh liên quan đến xâm hại trẻ em.

Đại biểu Phương cho rằng cần mở rộng hình thức phạt như thiến hoá học, nâng mức xử phạt hành chính, lao động công ích, công khai danh tính kẻ xâm hai, ghi tội danh vào hồ sơ lý lịch để răn đe, chống tái phạm, đảm bảo an toàn cho trẻ em.

“Hình thức thiến hoá học các nước trên thế giới đã thực hiện. Tôi cho rằng nếu áp dụng hình thức này thì ít nhất có thể giảm 50% số vụ xâm hại tình dục trẻ em”, đại biểu Phương nói.

Giải pháp thứ hai đó là các bộ ngành liên quan nghiên cứu để có cơ chế phối hợp trong quá trình lấy lời khai của trẻ em bị xâm hại, cần có sự có mặt của bác sĩ tâm lý, người giám hộ và có thể ghi hình để sử dụng làm chứng trước toà xét xử. Cần bố trí các phòng xử án thân thiện, đảm bảo việc bí mật hình ảnh cho trẻ em.

Theo ông Phương, báo chí, công luận cần lưu ý trong quá trình đưa tin tránh làm ảnh hưởng đến tương lai của trẻ bị xâm hại.

“Ở đây có những trường hợp báo chí đưa tin lại đưa ngay tên tuổi của trẻ bị xâm hại ra, tôi nghĩ việc này cần lưu ý để ngăn chặn”, đại biểu Phương nêu ý kiến.

Thứ ba, theo ĐBQH tỉnh Quảng Bình, cần thường xuyên tập huấn đội ngũ điều tra, kiểm sát, xét xử về nghiệp vụ kỹ năng làm việc với trẻ em, cũng như phải thống nhất quan điểm không đưa những lý do biện hộ cho hành vi xâm hại trẻ em do nạn nhân ăn mặc hở hang, uống rượu say.

Giải pháp cuối cùng vị Ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội kiến nghị đó là bổ sung trong luật giám định tư pháp vấn đề xâm hại trẻ em, coi vấn đế này là đặc biệt và cần phải quan tâm.

Video: Đề xuất thiến hóa học, gắn chíp tội phạm xâm hại trẻ em