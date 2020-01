Đang đỗ trong sân, ô tô bốc cháy dữ dội ngày đầu năm mới Canh Tý

Thông tin ban đầu cho biết, vụ hỏa hoạn nói trên xảy ra vào khoảng 4h13’ ngày 25/1 (ngày mồng 1 Tết). Vào thời điểm trên, trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy xe ôtô tại nhà số 10, ngách 166, ngõ Kim Đồng, đường Herman, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1 xuất 2 xe chữa cháy cùng 16 CBCS nhanh chóng tới hiện trường, triển khai chữa cháy kịp thời.

Hiện trường vụ việc.

Tại thời điểm xảy ra cháy, chiếc xe nhãn hiệu Orlando Chervolet đang đậu trong sân, chắn lối ra vào ngôi nhà. Rất may lực lượng chữa cháy đã có mặt kịp thời, ngăn chặn sự phát triển của đám cháy, hướng dẫn người dân thoát nạn an toàn. Vụ hỏa hoạn khiến chiếc xe bị hư hỏng khá nặng, rất may không có thiệt hại về người.

Trước đó, vào khoảng 9h40' ngày 24/01/2020 (ngày 30 Tết), đã xảy ra vụ cháy hệ thống điện tại số 5 đường Phạm Ngọc Thạch, khối Tân Lâm, phường Hưng Dũng, TP Vinh. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông xuất 2 xe chữa cháy cùng 16 CBCS chữa cháy kịp thời, ngăn chặn cháy lan vào cửa hàng tạp hoá và nhà dân phía dưới.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.