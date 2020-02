Đang đánh cá, tá hỏa phát hiện thi thể phụ nữ nổi trên sông Lam

Ngày 6/2, ông Đồng Hải An, Phó trưởng Công an thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một phụ nữ chết nổi trên sông Lam.

Thi thể người phụ nữ khoảng 35 tuổi nổi trên sông Lam.

Vào khoảng 9h cùng ngày, một số ngư dân đi đánh cá trên sông Lam, đoạn chảy qua tổ dân phố 12, thị trấn Xuân An thì phát hiện một thi thể nổi trên sông.

Sau đó, ngư dân kéo thi thể nạn nhân lên bờ và trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là nữ giới khoảng 35 tuổi. Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc chiếc quần jean màu đen, áo len và áo khoác màu da cam.

Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

