Dân tự ý phá dỡ chùa triệu đô xây trái phép trong khu di tích: Công an vào cuộc

Video: Công trình xây dựng chùa Linh Sâm bị một số người tự ý phá hủy

Ngày 9/4, ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, Công an huyện và Công an tỉnh đang vào cuộc điều tra làm rõ hành vi phá hủy một số hạng mục công trình chùa Linh Sâm ở xã Thanh Yên.

Vào lúc 17h30 ngày 24/3, UBND xã Thanh Yên nhận được thông tin một số người dân tập trung tại khu vực Đền Hữu (xã Thanh Yên) kèm theo một máy xúc nên cử công an xã đến địa điểm để nắm bắt tình hình.

Khi công an xã đến hiện trường thì thấy khoảng 60-70 người cùng máy xúc đang phá hoại công trình chùa Linh Sâm (công trình này trước đó bị UBND xã Thanh Yên đình chỉ thi công).

Do lực lượng công an xã quá mỏng nên không thể ngăn chặn được hành vi phá hoại công trình chùa Linh Sâm.

Đến 18h30 cùng ngày, nhóm người trên đã phá hủy toàn bộ 6 ngôi nhà bê tông (nhà Tam Bảo, nhà Tổ, nhà Tăng, nhà Sư, Cổng Tam Quan...) đang xây dựng dang dở và một bức tường chắn. Ước tính thiệt hại lên tới nhiều tỷ đồng.

Công trình chùa Linh Sâm bị người dân phá dỡ trái phép.

Được biết, công trình xây dựng Chùa Linh Sâm do UBND xã Thanh Yên và Giáo hội Phật giáo Nghệ An đồng chủ đầu tư. Tuy nhiên khi chọn vị trí xây dựng, do lãnh đạo UBND xã Thanh Yên không nắm bắt rõ hồ sơ địa chính nên cho phép xây dựng chùa Linh Sâm lên vùng đất trống cạnh khu di tích Đền Hữu.

Sau hơn 2 tháng thi công, mọi người mới kiểm tra hồ sơ địa chính thì phát hiện vị trí xây dựng chùa Linh Sâm nằm trên khu đất vùng 2 bảo vệ khu di tích Quốc gia Đền Hữu.

Do vậy, ngày 28/10/2019, UBND xã Thanh Yên đình chỉ thi công xây dựng chùa Linh Sâm. Ngay sau đó, UBND huyện Thanh Chương họp và kỷ luật 4 cán bộ xã Thanh Yên do liên quan sai phạm tại dự án xây dựng chùa Linh Sâm.

Trong lúc đang chờ các ngành chức năng Nghệ An quyết định xử lý dứt điểm sai phạm tại công trình xây dựng chùa Linh Sâm, thì nhiều người lái máy xúc đến phá hủy công trình.

Hình ảnh công trình xây dựng chùa Linh Sâm (Nghệ An) bị phá hủy:

Nhiều hạng mục công trình chùa Linh Sâm bị phá dỡ. Gạch đá, gỗ, cột trụ bị đập bỏ trơ cốt thép nằm ngổn ngang.

Có tất cả 6 công trình, hạng mục bị người dân dùng máy xúc phá hủy.

Theo lực lượng chức năng, kkoảng 60-70 người tham gia phá hủy công trình chùa Linh Sâm.

Tường xây bị húc đổ

Các trụ, cột trong nhà Tổ bị kéo đổ.

Các hạng mục bị đập bỏ.

Tổng thiệt hại ước tính lên tới nhiều tỷ đồng.