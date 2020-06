Đại tá Vũ Hồng Quang làm Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng

Ngày 30/6, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Quang giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Đại tá Vũ Hồng Quang (52 tuổi), Thạc sỹ luật, trước khi làm Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng, ông là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Quang cũng từng đảm nhận các chức vụ Chánh văn phòng Công an Lạng Sơn, Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn).