Đại tá Trần Tiến Đạt làm Phó Giám đốc Công an Đồng Nai

Ngày 1/6, thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Trần Tiến Đạt - Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, làm phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Quyết định có hiệu lực từ 1/6.

Đại tá Trần Tiến Đạt tại 1 buổi họp báo vụ 2 lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai bị tố can thiệp xe quá tải.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Trần Tiến Đạt từng là Chánh Văn phòng Công an tỉnh, nay là Phòng Tham mưu Tổng hợp, Trưởng Công an TP Biên Hòa sau đó được điều về làm Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ.

Bộ Công an cũng công bố quyết định cho nghỉ chờ hưu theo nguyện vọng với Đại tá Nguyễn Văn Kim - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Quyết định cho nghỉ chờ hưu có hiệu lực từ ngày 1/6.

Đến thời điểm này, Công an tỉnh Đồng Nai có tất cả 7 Phó Giám đốc. Ngoài đại tá Trần Tiến Đạt vừa được bổ nhiệm, còn 6 người đang giữ chức vụ Phó Giám đốc gồm các Đại tá Bùi Hữu Danh, Văn Quyết Thắng, Trần Tuấn Triệu, Lê Quang Nhân, Nguyễn Ngọc Quang và Thượng tá Nguyễn Xuân Thao.

Video: Bộ Công an đề xuất bỏ sổ hộ khẩu.