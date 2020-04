Đại tá Nguyễn Xuân Thu được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Theo đó, Đại tá Nguyễn Xuân Thu, Trưởng Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, kể từ ngày 28/4, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Xuân Thu.

Đại tá Nguyễn Xuân Thu (SN 1967), tốt nghiệp trường Đại học An ninh nhân dân, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó trưởng công an huyện Cao Lộc, Trưởng phòng an ninh PA35 (nay là PA01, Công an Lạng Sơn), Trưởng công an huyện Chi Lăng, Trưởng công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi bổ nhiệm, Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn mong muốn trên cương vị mới, tân Phó Giám đốc Công an Lạng Sơn Nguyễn Xuân Thu nỗ lực hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn trên từng lĩnh vực được phân công, hoàn thành tốt trọng trách mà Bộ Công an đã giao phó.

Cùng ngày, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Dương Đình Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.