Đà Nẵng mở rộng Vườn tượng APEC thành địa điểm tổ chức lễ hội, giải trí

(VTC News) - Đại tá Rah Lan Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh này thay Đại tá Vũ Văn Lâu nghỉ hưu theo chế độ.

(VTC News) - Theo Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm, các trường hợp cán bộ, đảng viên công an vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.

(VTC News) - Đại tá Phan Thanh Tám (54 tuổi, quê quán huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đến nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên.

(VTC News) - Trong 2 ngày (26-27/6), Bộ Công an liên tiếp công bố quyết định của Bộ trưởng Công an bổ nhiệm Giám đốc Công an của 12 tỉnh, thành phố.